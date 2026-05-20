«Глубоко асимметричные отношения»

Переговоры президента России с председателем КНР Си Цзиньпином стали одной из главных тем в международной прессе. Многие обозреватели обращают внимание на частоту визитов Владимира Путина в Китай, объясняя это связями между двумя странами, основанными на политическом и экономическом сотрудничестве.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

The South China Morning Post (Гонконг, специальный административный район КНР) Красная ковровая дорожка для Путина: почему китайско-российские отношения опережают взаимодействие Пекина с Вашингтоном Китай оказал теплый прием президенту России Владимиру Путину, прибывшему в страну уже с 25-м визитом. Это подчеркивает частоту дипломатических контактов глав государств, которая значительно превышает уровень взаимодействия с Соединенными Штатами. Китай впервые принимал лидеров России и США в одном и том же месяце вне рамок многостороннего сотрудничества. Тем не менее быстрая смена саммитов вряд ли изменит или затмит более широкую повестку дня китайско-российского сотрудничества. Многочисленные совместные заявления подтвердили, что связи между Пекином и Москвой определяются давними, взаимными и весьма частыми контактами.

The Washington Post (Вашингтон, США) Пока Путин посещает Китай, внутри антиамериканского альянса тлеет недоверие Визит Путина состоялся спустя несколько дней после саммита Трампа с Си. На этом фоне между Россией и Китаем нарастает дисбаланс. Хотя эти страны давно дружат против Соединенных Штатов, их соседские отношения остаются непростыми. Экономическая и политическая мощь Китая на мировой арене продолжает расти. Пекин — футуристическая столица, демонстрирующая амбиции Китая в сфере искусственного интеллекта, робототехники и возобновляемой энергетики. Тем временем Москва и ее окрестности в минувшие выходные подверглись ожесточенной атаке украинских беспилотников, а ежегодные торжества в честь Дня Победы были сокращены из-за опасений по поводу безопасности.

France Info (Париж, Франция) «Глубоко асимметричные» отношения: почему визит Владимира Путина в Китай важнее для Москвы, чем для Пекина Пекин вновь стал эпицентром глобальной дипломатии. Официально лидеры намерены укрепить «стратегическое сотрудничество». Но в действительности эта последовательность событий прежде всего демонстрирует, насколько Москва сейчас нуждается в Пекине как для поддержки своей экономики, так и для предотвращения почти полной международной изоляции, возникшей после 2022 года. Китай стал главным экономическим партнером России. Сейчас Пекин поглощает огромную долю российского экспорта, особенно в энергетическом секторе. Для Китая этот визит важен, но не жизненно необходим. Всего за несколько дней до приезда Владимира Путина Си Цзиньпин уже принимал Дональда Трампа. Эта дипломатическая последовательность наглядно демонстрирует уникальное положение Пекина, способного вести диалог как с Соединенными Штатами, так и с Россией. В отличие от Москвы, Пекин обладает большей дипломатической, торговой и стратегической свободой действий в глобальном масштабе.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Си Цзиньпин предупредил о «законе джунглей» на встрече с Владимиром Путиным Си Цзиньпин заявил Владимиру Путину, что мир рискует вернуться к «закону джунглей», и попытался представить Китай как одну из ключевых сил стабильности. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после его саммита с Дональдом Трампом. Пекин поддержал российскую экономику во время войны, закупая больше энергоресурсов, поставляя жизненно важные компоненты для армии Путина и помогая ей обходить западные санкции.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) «Китай держит все карты в своих руках»: почему визит Путина в Пекин после Трампа имеет значение О визите Путина было объявлено всего через день после отъезда президента США Дональда Трампа из Китая. По мнению аналитиков, это вполне устраивает Путина, позволяя ему отправиться в Пекин с уверенностью, что Китай не намерен задвигать на второй план отношения с Россией. Для Пекина же эти поочередные визиты являются демонстрацией растущего дипломатического влияния, позиционируя Китай как ключевого игрока, способного взаимодействовать с конкурирующими державами на своих собственных условиях. Несмотря на заявления Китая, от визита Путина не ожидается никаких прорывов, а скорее предполагается сохранение стратегических отношений. Обе стороны будут продвигать совместные проекты, особенно в энергетике. Китай хочет получить доступ к российским энергетическим ресурсам «по сниженной цене», в то время как Россия зависит от многих китайских технологий двойного назначения, в частности от производства беспилотников.

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик