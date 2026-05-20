В Иркутской области приняли закон о штрафах за выезд на лед вне переправ

С 1 сентября 2026 года в Иркутской области вступит в силу закон «Об административной ответственности за несоблюдение запрета выезда на лед транспортных средств вне оборудованной в соответствии с требованиями законодательства ледовой переправы». Нововведение инициировал губернатор Игорь Кобзев.

Инициатива предусматривает административный штраф для граждан — до 2 тыс. руб., должностных лиц — до 20 тыс. руб., юридических лиц — до 40 тыс. руб. При выезде на лед транспортного средства с пассажирами размер штрафов составит до 3 тыс., 30 тыс. и 50 тыс. руб., соответственно. В случае повторных нарушений штрафы предусмотрены в размере до 5 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. руб., соответственно.

Под действие закона не будут попадать организации, работающие в сфере обороны и безопасности, сфере охраны окружающей среды, научные организации и аварийно-спасательные службы. Исключение сделано также для судов на воздушной подушке.

О необходимости разработать такую инициативу губернатор Иркутсткой области заявлял после того, как микроавтобус «УАЗ» провалился под лед Байкала. Тогда погибли семь туристов из Китая и россиянин. По предварительным данным расследования, поездка туристов на север острова была нелегальной. Предполагаемый координатор, незаконно занимавшийся турбизнесом, был арестован. Ему предъявлены обвинения за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

