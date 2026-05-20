Свердловские медики спасли 26-летнего хоккеиста с тромбом в легочной артерии

В Центральную городскую больницу №7 в Екатеринбурге поступил в критическом состоянии 26-летний хоккеист из Свердловской области с тромбом в легочной артерии. Как сообщили в региональном минздраве, у пациента наблюдались сильная боль и отек ноги, кашель с кровью и одышка.

Врачи установили, что причиной патологии стали длительные авиаперелеты с временем пути свыше 12 часов и травма ноги, полученная спортсменом незадолго до обращения. Эти факторы спровоцировали развитие инфарктной пневмонии и плеврита из-за недостатка кровоснабжения. Для спасения хоккеиста врачи немедленно провели тромболизис. Введенный препарат разрушил тромб, что позволило стабилизировать состояние пациента.

Медики отмечают, что тромбоэмболия может возникнуть в любом возрасте. Так, у 45-летней женщины после гинекологической операции тромб образовался из-за длительной неподвижности, а 74-летней пациентке с ТЭЛА потребовалась процедура тромболизиса — у нее не было явных провоцирующих факторов.

