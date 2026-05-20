Управленец из Сбера Никита Потапов стал руководителем банка ВТБ в Удмуртии

Заместителя управляющего кемеровским отделением по корпоративно-инвестиционному бизнесу Сбера Никиту Потапова назначили руководителем банка ВТБ в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Удмуртия — один из ключевых промышленных регионов ПФО с высоким потенциалом для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов <...> Уверен, что опыт Никиты Потапова в корпоративно-инвестиционном бизнесе и работе с крупнейшими клиентами позволит команде ВТБ сохранить высокие темпы развития и укрепить позиции банка в республике»,— прокомментировал назначение член правления ВТБ Руслан Еременко.

По словам господина Потапова, ключевой приоритет команды — наращивание партнерских связей с предприятиями и реализация значимых для Удмуртии проектов.

Никита Потапов окончил Высшую школу экономики по специальностям «Экономика» и «Финансы». Работает в банковской сфере на протяжении 14 лет. В 2011 году он устроился в Сбер на должность кредитного инспектора, затем стал заместителем управляющего кемеровским отделением по корпоративно-инвестиционному бизнесу. Господин Потапов занимал руководящие должности в подразделениях банка в Перми, Москве и Новосибирске.

Напомним, прошлая управляющая ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова скончалась в октябре 2025 года. Она руководила отделением с 2019 года.