В возрасте 49 лет скончалась управляющая ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова, о причинах смерти не сообщается. Об этом местному изданию «Сусанин» рассказали в пресс-службе реготделения банка.

«Екатерина Шумкова посвятила более 15 лет работе в ВТБ и всегда была лидером команды, развивающей банковский бизнес на благо жителей Удмуртии,— прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.— Под ее руководством прошло несколько интеграций — с ВТБ24, “Открытием” и “Почта банком”. Она активно поддерживала бизнес клиентов во время пандемии и реализовала ряд региональных инфраструктурных проектов <...> Выражаю глубокие соболезнования всем ее родным и близким от себя и от лица всего коллектива».

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что Екатерина Шумкова окончила ИЖГТУ по специальности «Финансы и кредит» и УдГУ по специальности «Юриспруденция». Карьеру в банковском секторе начала в 2001 году. Присоединилась к группе ВТБ в 2009 году на позиции заместителя управляющего банком в Удмуртии. Региональное подразделение банка она возглавила в 2019 году. В 2023 году была назначена единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытие». На должности отвечала за интеграцию региональных подразделений.

Прощание состоится завтра, 31 октября. Отпевание в храме Иверской иконы Божьей Матери на ул. Ленина, 150, начнется в 12:00. Погребение на Хохряковском кладбище запланировано на 13:30.