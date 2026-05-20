Суд оставил в силе взыскание с ростовского Водоканала 252,1 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу Росприроднадзора на решение о взыскании с АО «Водоканал Ростова-на-Дону» 252,1 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду.

Росприроднадзор требовал взыскать с предприятия 342,4 млн руб. задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2017, 2018, 2019 и 2021 годы, а также 52,8 млн руб. пеней. В сентябре 2025 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск полностью. Однако апелляция в декабре изменила решение, взыскав с Водоканала только плату за 2021 год — 218,6 млн руб. и 33,4 млн руб. пеней. Общая сумма взыскания составила 252,1 млн руб.

Спор связан с работой очистных сооружений Водоканала на улице 1-й Луговой в Ростове-на-Дону. Предприятие эксплуатирует объект I категории, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. В 2014 году Росприроднадзор согласовал для компании план снижения сбросов загрязняющих веществ в Дон на период с 2015 по 2021 годы. Ведомство посчитало, что план не был выполнен, а потому плата за сбросы сверх нормативов должна быть пересчитана с применением повышающего коэффициента 100.

По расчетам управления, доначисления составили 218,6 млн рублей за 2021 год, 43,5 млн руб. за 2019 год, 40,5 млн руб. за 2018 год и 39,8 млн руб. за 2017 год. Водоканал в добровольном порядке требование не исполнил, после чего Росприроднадзор обратился в суд.

Ключевым вопросом в кассации стал срок исковой давности. Управление настаивало, что по требованиям о взыскании платы за НВОС с повышающим коэффициентом должен применяться специальный 20-летний срок, предусмотренный законом «Об охране окружающей среды». По мнению ведомства, срок следовало исчислять только после завершения всего плана снижения сбросов и дополнительного шестимесячного периода.

Суд округа согласился с выводами апелляции о применении общего трехлетнего срока исковой давности. Кассация указала, что план снижения сбросов был поэтапным, а эффективность его выполнения могла оцениваться после завершения каждого этапа. Следовательно, о нарушениях за 2017, 2018 и 2019 годы Росприроднадзор мог узнать соответственно после окончания этих отчетных периодов и истечения шести месяцев.

По оценке суда, срок давности по требованиям за 2017 год истек 1 июля 2021 года, за 2018 год — 1 июля 2022 года, за 2019 год — 1 июля 2023 года. Поскольку иск был подан только в марте 2025 года, требования за эти периоды заявлены с пропуском срока. Это стало самостоятельным основанием для отказа во взыскании соответствующих сумм.

В результате с «Водоканала Ростова-на-Дону» окончательно оставлено к взысканию 252,1 млн рублей за 2021 год и пени. В удовлетворении требований за 2017–2019 годы отказано. Постановление кассации вступило в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в Верховный суд РФ в течение двух месяцев.

