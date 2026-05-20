На Крымском мосту увеличили число досмотровых пунктов до 145

Количество досмотровых пунктов на Крымском мосту увеличено до 145 с обеих сторон переправы — со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский в эфире радио «Спутник в Крыму».

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По его словам, расширение проведено за счет увеличения числа пунктов досмотра на 20 со стороны Тамани и на 15–20 со стороны Керчи. В результате на таманском направлении функционирует до 80 пунктов, на крымском — около 65.

Министр отметил, что принятые меры позволили повысить пропускную способность моста: одновременно досмотр может проводиться примерно для 20 автомобилей в каждую сторону.

Ранее в апреле 2026 года на подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края была изменена схема движения перед пунктами досмотра. До этого также сообщалось о планах перераспределения транспортных потоков на 134-м км трассы А-290 Новороссийск—Керчь в зависимости от характера и объема багажа.

