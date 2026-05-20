Офисы ФНС закроют в 13 городах и поселках Свердловской области

В Свердловской области до 22 июня в связи с реорганизацией территориальных налоговых органов закроются отделения ФНС в 13 городах и поселках Свердловской области, сообщили врегиональном УФНС.

Офисы будут закрыты в городах Нижняя Тура, Кушва, Лесной, Североуральск, Верхняя Салда, Туринск, Заречный, Богданович, Нижние Серги, Ивдель, Тавда, поселках Белоярский и Тугулым. Услуги, оказываемые налоговой, жители могут получить дистанционно через интерактивные сервисы или в МФЦ.

Кроме того, некоторые инспекции будут укрупнены. Так, межрайонная инспекция ФНС России №23 по Свердловской области присоединится к ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга. В дальнейшем она сменит название на межрайонную ИФНС России №33 по Свердловской области. ИФНС №14 присоединится к ИФНС №16, а ИФНС №29 — к ИФНС №22. Они будут заниматься в том числе задачами, которые передадут из присоединенных инспекций.

Ирина Пичурина