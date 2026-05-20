Судебную корреспонденцию пустят через Госуслуги

С 1 июня этого года планируется обеспечить полную возможность получения судебной корреспонденции на Госуслугах, сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов, выступая на семинаре-совещании судей в Москве. По его словам, такое нововведение позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам – оперативно получать извещения и документы, а судам — снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. В планах также дистанционное участие в процессах через портал и создание отдельного судебного раздела в личном кабинете.

«Убежден, реализация этих мер уже в ближайшем будущем позволит сделать отправление правосудия более удобным и доступным для наших людей, снизить нагрузку и освободить судей от рутины, в том числе несвойственных обязанностей»,— резюмировал Игорь Краснов.

С той же целью, добавил председатель Верховного суда, судебной системой сейчас пилотируются наиболее приемлемые решения по автоматизации процессуальных задач с использованием нейронных сетей.

Анастасия Корня