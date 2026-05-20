Технику обанкротившегося «Волгадорстроя» выставят на торги

Технику компании «Волгадорстрой», признанной банкротом, выставили на продажу. Всего на торгах представят 121 лот общей стоимостью 399,9 млн руб., следует из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С молотка планируют продать дорожную и строительную технику — самосвалы, тракторы, автобусы, катки, экскаваторы, погрузчики и служебные автомобили. Самым дорогим лотом стала дорожная фреза Wirtgen W200 стоимостью 56 млн руб.

Первые торги назначены на 7 июля.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Волгадорстрой» банкротом по иску «БСЛ Инжиниринг» на 78,4 млн руб. Компания известна строительством 41-километрового участка трассы М-12 «Восток», а также участием в проектах Большого Казанского кольца и обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

По итогам 2024 года убыток компании составил 3,6 млрд руб. против прибыли 2,2 млрд руб. годом ранее. Одной из причин финансовых проблем стало сокращение госзаказов — с 5,6 млрд руб. в 2021 году до 814 млн руб. в 2024-м.

