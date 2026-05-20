Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области до 23 мая из-за аномальной жары, сообщили в Гидрометцентре. Среднесуточная температура воздуха, по данным синоптиков, на 7-9 °С превышает норму.

В дневные часы, предупредили в Гидрометцентре, воздух прогреется до +30...+32 °С. В Московской области, помимо жаркой погоды, также действует режим высокой пожарной опасности.

Сегодня днем москвичам пообещали около +30 °С, влажность воздуха — 24%, ветер юго-восточный, 3,8 м/c. 21 и 22 мая возможны легкие дожди.