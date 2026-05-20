Донской бюджет сместил акценты

Контрольно-счетная палата Ростовской области в заключении на отчет об исполнении бюджета за 2025 год зафиксировала переход региона к более жесткой модели финансового управления. Как следует из документа, с которым ознакомился «Ъ-Ростов», область сохранила формальную устойчивость бюджетной системы, однако структура доходов и расходов заметно изменилась по сравнению с предыдущим годом: приоритет получили социальные расходы, тогда как финансирование инфраструктурных и инвестиционных направлений сократилось. Одновременно аудиторы отметили падение поступлений по налогу на прибыль и рекордный объем неисполненных расходов. Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты полагают, что регион перешел от модели стимулирования развития к более политике жесткого контроля расходов.



Согласно отчету Контрольно-счетной палаты Ростовской области (КСП), доходы областного бюджета по итогам 2025 года составили 332,78 млрд руб., что на 1,4% выше уровня предыдущего года. При этом в течение года первоначальный план доходов был сокращен на 27,3 млрд руб., или на 7,5%.

Основным фактором ухудшения доходной базы стало падение поступлений по налогу на прибыль — на 10,6%, или почти на 8 млрд руб. В КСП связывают это с ухудшением положения бизнеса: прибыль крупных и средних предприятий области сократилась на 26,9%, до 187 млрд руб. Наиболее сильное снижение рентабельности зафиксировано в обрабатывающей промышленности, торговле и сельском хозяйстве. Давление на бизнес, по оценке аудиторов, усилилось на фоне высокой ключевой ставки, роста себестоимости и изменения экспортной конъюнктуры.

Из-за сокращения доходов власти региона изменили и систему управления налоговой политикой: полномочия по ее формированию и координации были выведены из ведения областного Минфина и переданы новому управлению финансовых ресурсов и налоговой политики в структуре правительства Ростовской области. Фактически контроль за наполняемостью бюджета был переведен на уровень аппарата правительства региона. Как следует из материалов КСП, новая схема начала действовать уже в отчетном периоде.

Структура доходов бюджета сместилась в сторону НДФЛ: поступления выросли на 11,1% вслед за увеличением средней зарплаты в регионе на 13,9%. Одновременно объем безвозмездных поступлений сократился на 0,7%, до 62,3 млрд руб., а дотационность области — с 5,7% до 5,3%.



Неналоговые доходы снизились на 9,1% к уровню 2024 года, а поступления от использования государственного и муниципального имущества — на 67,5%. Доходы от размещения временно свободных бюджетных средств на депозитах через систему Единого казначейского счета исполнены лишь на 23,6% от плана: область недополучила 332,5 млн руб.

Расходы областного бюджета по итогам 2025 года составили 344,56 млрд руб., сохранившись на уровне предыдущего года, однако, как отмечают аудиторы, с учетом инфляции фактически снизились в реальном выражении. Исполнение расходов составило 96%, а объем неиспользованных ассигнований вырос до 14,24 млрд руб., став максимальным за последние годы.

Как следует из заключения КСП, 30 октября 2025 года правительство Ростовской области приняло распоряжение №181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре—декабре 2025 года». Документ ограничил доведение лимитов бюджетных обязательств, заморозив часть расходов и оплату по уже заключенным контрактам до следующего финансового периода. По оценке аудиторов, регион в конце года фактически перешел к режиму ручного ограничения расходов с выделением перечня первоочередных обязательств.

Структура расходов заметно сместилась в сторону социальной политики: ее доля превысила 31,4%, а финансирование выросло на 20%, до 108,1 млрд руб. При этом расходы на ЖКХ сократились на 37,7%, или на 13,3 млрд руб., финансирование раздела «Национальная экономика» — на 5,6%, культуры — на 31,5%, спорта — на 14,6%. Расходы на образование и здравоохранение в целом сохранились на уровне предыдущего года.

Схожая ситуация сложилась и по госпрограммам: уровень исполнения мероприятий, связанных с достижением национальных целей развития, составил 88,5%. Особенно низким оказалось исполнение капвложений в коммунальную инфраструктуру — 51,8% от плана, по транспортной системе — 55,7%.

Объем неиспользованных межбюджетных трансфертов муниципалитетам достиг 7,26 млрд руб. Наиболее низкое исполнение аудиторы зафиксировали в министерстве транспорта Ростовской области, где объем неосвоенных назначений вырос до 7,39 млрд руб., или 20,9% плана, против 3,4% годом ранее.

В сфере ЖКХ не были освоены 3,01 млрд руб., включая средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита на реконструкцию ливневой канализации Ростова-на-Дону. Проект относится к числу ключевых для города, регулярно сталкивающегося с подтоплениями во время сильных осадков. Низкое исполнение расходов по инфраструктурным кредитам КСП относит к факторам риска для дальнейшей реализации подобных проектов.

Аудиторы также фиксируют рост рисков, связанных с переносом обязательств на последующие периоды.

В ряде ведомств возникла кредиторская задолженность из-за переноса сроков оплаты по уже заключенным контрактам. В частности, Региональная служба по тарифам не смогла своевременно оплатить услуги связи и программное обеспечение после сокращения лимитов бюджетных обязательств. В результате часть поставщиков не получила оплату за уже оказанные услуги, а часть контрагентов отказалась переносить расчеты на следующий год. КСП рекомендовала учитывать подобные риски при заключении новых контрактов.

Несмотря на ухудшение ряда параметров, формальные показатели финансовой устойчивости региона, по заключению аудиторов, сохранились в пределах нормативов. Если первоначально бюджет предусматривал символический профицит в 27,2 млн руб., то после корректировок дефицит был установлен на уровне 19,4 млрд руб. По итогам кассового исполнения он составил 11,78 млрд руб., что на 4,5 млрд руб. ниже уровня 2024 года. Снижение дефицита было достигнуто главным образом за счет ограничения расходов и переноса части обязательств на следующий финансовый период.

Государственный долг Ростовской области на 1 января 2026 года сократился с 44,5 млрд до 40,8 млрд руб.

Регион продолжил замещать коммерческие банковские кредиты более дешевыми федеральными заимствованиями, что позволило удержать расходы на обслуживание долга на низком уровне.

«Ростовская область фактически перешла от модели «бюджета развития» к финансовой стабилизации»,— считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. По его оценке, сокращение инфраструктурных расходов, снижение финансирования ЖКХ и транспортной системы, а также рост неисполненных ассигнований свидетельствуют о переходе от стимулирования роста к сдерживанию расходов. Тогда как падение прибыли предприятий обрабатывающей промышленности и АПК особенно чувствительно для региона, поскольку именно эти отрасли формируют значительную часть налоговой базы и валового регионального продукта.

«Рост зависимости бюджета от НДФЛ на фоне снижения поступлений по налогу на прибыль означает смещение налоговой нагрузки с корпоративного сектора на население»,— говорит эксперт. По мнению господина Толкачева, такая структура доходов обеспечивает бюджету относительную устойчивость в краткосрочной перспективе, но делает его более зависимым от динамики зарплат и состояния рынка труда.

«Формальное удержание бюджетных параметров в пределах нормы не должно вводить в заблуждение — регион сохранил стабильность за счет жесткого ручного управления»,— отмечает эксперт в области аудита и финансового контроля Олег Криволапов. По его оценке, распоряжение правительства №181 о блокировке лимитов в конце года стало признаком кассового стресса, из-за которого пострадали подрядчики. «Перенос выплат на 2026 год позволил показать приемлемый дефицит, но одновременно создал скрытую кредиторскую задолженность»,— говорит эксперт.

По его мнению, перевод контроля за доходными статьями напрямую в аппарат правительства Ростовской области свидетельствует о стремлении региональных властей улучшить наполняемость бюджета на фоне ухудшения показателей бизнеса.

Самым тревожным сигналом Олег Криволапов называет низкое освоение федерального кредита на реконструкцию ливневой канализации Ростова-на-Дону.

«При текущей высокой ключевой ставке регион не сможет активно развивать ЖКХ и транспорт за счет коммерческих займов. А срыв сроков по инфраструктурным кредитам может осложнить получение новых федеральных лимитов поддержки»,— полагает эксперт.

Роман Лаврухин