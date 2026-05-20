В МИД России оценили перспективы продления сделки с Киргизией о ПВО

Оснований для прекращения соглашения России и Киргизии об объединенной системе ПВО нет, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Соглашение вступило в силу в 2023 году. Оно рассчитано на пять лет и автоматически продлевается, если ни одна из сторон не решит из него выйти.

«Поскольку настоящее соглашение способствует обеспечению безопасности как России, так и Киргизии, не видим сегодня оснований для его “демонтажа”»,— сказал господин Галузин «Известиям».

Для размещения техники ПВО Киргизия предоставила России участок площадью 5 га рядом с российской базой «Кант» в Чуйской области. В республике разместили в том числе российские зенитно-ракетные комплексы С-300.