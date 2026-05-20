«Напряжение в мире будет только нарастать»

США проведут очередной испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Запуск произведут с базы Ванденберг в Калифорнии в район Маршалловых Островов. В Пентагоне подчеркивают, что мероприятие плановое и не связано ни с какими мировыми событиями. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что гонка вооружений набирает обороты.

Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. 12 мая, прямо в канун визита Дональда Трампа в Китай, Владимир Путин принял доклад военных об успешном испытании тяжелой многоступенчатой баллистической ракеты «Сармат». По данным Минобороны, достичь территории США она сможет за 15-20 минут.

Подробные технические характеристики оставим специалистам. Было и есть много разных комментариев о том, что аналогов подобному вооружению у конкурентов нет. В первую очередь имеются в виду страны НАТО и, естественно, Америка. Кто-то с этим соглашался, кто-то спорил.

Тем временем Пентагон анонсировал на 20 мая испытания модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. И опять все как-то совпало. Именно в среду, 20 мая, пройдет официальная часть визита Владимира Путина в Китайскую Народную Республику. Есть ли здесь связь или нет — сказать сложно.

Главный посыл состоит в том, что именно оружие теперь, по сути, является если не главным, то важным дополнительным фактором в решении международных проблем. С таким «аргументом» переговоры вести проще. Раньше казалось, что эту страницу мы перевернули и «игра ядерными мускулами» осталась в прошлом. Мол, в XXI веке такое уже не принято. Не стоило обольщаться — прошлое вернулось. Только вот клуб сверхдержав расширился.

И другой важный тезис: больше нет барьеров в виде международных соглашений об ограничении гонки вооружений. И эта гонка не только вернулась, но уже активно идет. При всем при этом очень похоже, что новую мировую архитектуру никто особо создавать не собирается. Надежды на то, что все эти визиты приведут к разрядке международной напряженности, похоже, не оправдываются. И это, пожалуй, самое тревожное в текущей ситуации.

А если так, то напряжение в мире будет только нарастать, а «разрядка» — тоже термин из прошлого века — так в нем и осталась. Другое сейчас время. И все-таки в прошлое не хочется. Хотелось бы найти шансы в настоящем, чтобы наступило будущее. Необязательно светлое, но желательно, чтобы оно было.

