«Ждать возвращения российских атлетов придется долго»

Федерация хоккея России вновь требует допустить своих игроков до международных соревнований. Как сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов, организация направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Международная ассоциация хоккея на льду не допускает россиян до своих турниров, объясняя запрет тем, что возвращать команды «пока небезопасно».

Старая поговорка «На колу мочало, начинай сначала» очень хорошо характеризует все, что происходит во многих федерациях, когда речь заходит о допуске российских спортсменов до международных турниров. Хоккейная — одна из них. Да, приходят и позитивные новости. Как, например, сейчас произошло в гимнастике и борьбе, где спортсменам разрешили участвовать даже с флагом и гимном.

Но целый ряд спортивных организаций не собирается даже рассматривать допуск наших атлетов или команд. И самое главное — надавить на них никто не сможет. Какие бы рекомендации ни давал МОК, решать все будут именно руководители того или иного вида спорта. CAS, конечно, может помочь, но вряд ли станет это делать, уверен спортивный юрист Артем Пацев:

«Если CAS прямо признает решение об отказе в допуске подлежащим отмене, он, конечно, обязан обеспечить участие спортсменов. Другое дело, что Спортивный арбитражный суд вряд ли будет настолько глубоко вмешиваться в текущую деятельность международных федераций. Более того, могут изобретаться и иные поводы для отказов».

В этой схеме чиновники из хоккейной федерации прикидывают, что им выгоднее: допустить Россию или не конфликтовать с целым рядом стран — такими, как Финляндия, Чехия или Швеция. Ответ очевиден. Конечно, министр спорта Михаил Дегтярев заверяет нас, что работа идет, и даже предлагает пожалеть тех, кто принимает решение:

«Вопрос сложный, сразу скажу. Кажется, что легко просто сказать: "Давайте всех вернем". МОК находится под давлением западных стран. Хотя в последнее время стало поменьше конфронтаций и агрессивной риторики. им сейчас непросто. И надо пожалеть тех, кто находится у рычагов и у руля мирового спорта».

Международных чиновников, которые говорят одно, а делают другое, нам всем искренне жаль. Но, похоже, в некоторых видах спорта ждать возвращения российских атлетов придется долго. Здесь, конечно, тот случай, когда очень хочется ошибиться, но факты — вещь упрямая. Например, хоккейную федерацию возглавляет француз Люк Тардиф. И пока на международной арене нет россиян, его сборная нет-нет да и получит шанс сыграть с элитными командами, как было на Олимпиаде-2022. Так что он костьми ляжет, чтобы продлить этот волшебный для французов отрезок.

Есть еще один вид спорта, где возвращение, скорее всего, затянется, — это футбол. Создается впечатление, что здесь вообще всех все устраивает. Деньги от ФИФА приходят регулярно. Уровень клубов с запредельными бюджетами проверить на международной арене невозможно, а сборная, знай себе, громит второсортные команды в товарняках. Красота. А разного рода внутренние проблемы, такие как коррупция или скандалы с судейством, при наличии большого бюджета, похоже, кажутся мелочью.

Иногда, правда, в публичном пространстве появляются высказывания больших чиновников уровня президента ФИФА Джанни Инфантино, который рубит воздух ладонью и говорит, что пора уже снимать с России все баны. Правда, почему за военные действия не наказаны футболисты Израиля и США, он при этом не объясняет. Хранят гордое молчание по этому поводу и руководители других федераций, в том числе хоккейной. А наши сборные при этом не играют уже пятый год. И гарантий, что это не продлится еще столько же, никаких.

Владимир Осипов