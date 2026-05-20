Пациентка скончалась после ДТП со скорой помощью на трассе в Серовском районе

В Серовском районе 20 мая после ДТП скончалась 67-летняя пациентка, которую везли в машине скорой помощи, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Авария произошла около 3:00 на 351 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

По предварительным данным, 67-летний водитель скорой на УАЗ выбрал небезопасную скорость и потерял управление. Машина съехала с дороги и врезалась в опору уличного освещения. Пациентка, которую везли из Екатеринбурга в больницу в Серове по месту жительства, получила травмы. Ее отправили в больницу другой каретой, но при транспортировке она скончалась.

Водитель, проживающий в Краснотурьинске (Свердловская область), имеет 47-летний стаж вождения и ранее не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа провели на месте необходимые процессуальные действия. По факту происшествия назначено служебное расследование.

Ирина Пичурина