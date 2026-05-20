Из-за угрозы БПЛА школы Кстовского района Нижнего Новгорода перевели на удаленку

Школьников в Кстовском районе Нижнего Новгорода 20 мая перевели на удаленку из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Он также попросил по возможности не отправлять детей в детские сады. Если такой возможности нет, в садах организуют дежурные группы.

«Просьба соблюдать осторожность. Работает ПВО»,— написал глава города.

Из-за атаки украинских беспилотников 18 мая в Кстовском районе, где находятся крупные промышленные предприятия, получили повреждения несколько построек. В тот день атаку отражали несколько часов.

Галина Шамберина