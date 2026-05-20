Защита сибирских ученых-физиков обжаловала приговор по делу о госизмене

Защита оспорила приговор Новосибирского областного суда, который назначил по 12,5 лет колонии ученым Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по делу о государственной измене. Апелляционная жалоба поступила в суд 19 мая, в предпоследний день срока ее подачи, следует из картотеки суда.

ИТПМ СО РАН Валерий Иванович Звегинцев

Приговор бывшему главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Валерию Звегинцеву и доценту Томского политехнического университета Владиславу Галкину вынесли 5 мая. Суд признал их виновными в двух эпизодах государственной измены (ст. 275 УК РФ) и назначил каждому 12,5 лет колонии строгого режима. Брать под стражу ученых не стали: до вступления приговора в законную силу они останутся под домашним арестом.

Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф секретности. В открытом заседании были оглашены только вводная и резолютивная части решения.

Уголовное дело в отношении ученых силовики завели в апреле 2023 года. Основанием, по предварительным данным, могла стать их статья о газовой динамике, опубликованная в иранском научном журнале. Вину в инкриминируемом преступлении Валерий Звегинцев и Владислав Галкин не признали.

Илья Николаев