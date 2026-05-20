Донские власти предостерегли жителей региона от участия в протестных акциях

Правительство Ростовской области в своем telegram-канале предостерегли жителей региона от участия в несанкционированных митингах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О каких конкретно мероприятиях идет речь, в сообщении не указывается. «В интернете стали появляться призывы принять участие в несанкционированных митингах или протестных акциях. Часто организаторы таких мероприятий пытаются вовлечь людей, скрывая от них реальные риски»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева