И метр такой молодой

По итогам I квартала большая часть предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге была введена в период 2015-2025 годов. Как отмечают эксперты, на рынок выходят те самые «инвестиционные» квартиры, которые покупались на стадии строительства. Средняя стоимость кв. м выросла до 140 тыс. руб. При этом объем предложения сократился на 4,6%. По количеству сделок Свердловская область сохраняет лидирующие позиции среди регионов РФ (11,9 тыс. договоров купли-продажи). Участники рынка отмечают стабилизацию ситуации на рынке и прогнозируют удорожание квартир в пределах 5% к концу года.



Средний возраст дома (рассчитанный средневзвешенно по состоянию на март 2026 года) в предложении вторичного рынка Екатеринбурга составляет 26 лет, рассказал «Ъ-Урал» руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин. Большая часть предложения вторичного жилья в экспозиции была введена в период 2015-2025 годов. «Максимальное предложение приходится на дома с вводом в 2024-м и 2025-м годах, что объясняется выходом на рынок "инвестиционных" квартир, которые покупались на стадии строительства в период действия базовой программы льготной ипотеки»,— рассказал господин Гравшин.

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), вторичный рынок жилья Екатеринбурга продолжает молодеть, и в базе данных палаты каждая пятая квартира на сегодняшний день не старше пяти лет, а доля жилья, построенного после 2010 года, выросла до 41%.

В структуре предложения 20,7% занимают квартиры в домах, построенных с 2021 года, 20,5% — в 2011-2020 годах, еще 10,5% — квартиры в домах постройки 2001-2010 годов. Из старого фонда значительный процент в продаже (17,8%) представлен «брежневками» и «пентагонами» 1966-1979 годов.

По итогам I квартала на вторичном рынке Свердловской области было заключено 11,9 тыс. договоров купли-продажи (ДКП). По данным «Авито.Недвижимости», регион вошел в пятерку регионов по количеству сделок, уступив Московской области (22,3 тыс. ДКП), Москве (19,6 тыс. ДКП) и Санкт-Петербургу (14,8 тыс. ДКП). После Свердловской области идет Краснодарский край с показателем 10,7 тыс. ДКП.

По данным сервиса, стоимость одного квадратного метра (кв. м) в предложении в среднем по городам-миллионникам индексировалась на 9% за год. Как рассказал «Ъ-Урал» партнер федеральной компании «Этажи» в Екатеринбурге Артур Замараев, средняя цена предложения на вторичном рынке Екатеринбурга находится на уровне около 140 тыс. руб. за кв. м. За месяц рост был небольшим — порядка 0,3–0,4%; если сравнивать год к году, то рост составил около 6%.

«Это говорит о том, что рынок уже не находится в той фазе, когда квартиры дорожали "каждый месяц на глазах". Сейчас все стало гораздо более рационально»,— прокомментировал господин Замараев.

Как следует из данных аналитического центра «Движение.ру», предоставленных «Ъ-Урал», средняя стоимость кв. м в студиях в Екатеринбурге составляет 182,5 тыс. руб. (+3,46% по сравнению с IV кварталом 2025 года), средняя стоимость лота — 6,3 млн руб., в «однушках» –163,4 тыс. руб. за кв. м (+5,14%), за лот — 6,3 млн руб., в двухкомнатных квартирах — 144,2 тыс. руб. за кв. м (+4,67%), средняя цена «двушки» – 8,2 млн руб., в «трешках» — 150,5 тыс. руб. за кв. м (+3,56%), за лот — 12,8 млн руб., в четырехкомнатных и квартирах большей комнатности стоимость кв. м по итогам I квартала составляет — 163,3 тыс. руб. (+4,23%), средняя за лот — 22 млн руб.

Эксперты отмечают, что в Екатеринбурге наблюдается снижение объема предложения на вторичном рынке.

«Главным трендом первого квартала стало сужение выбора для потенциальных покупателей вторичного жилья. Объем предложения сократился на 4,6% (минус 86 квартир) по сравнению с мартом, зафиксировавшись на отметке 1782 объекта. Если же взглянуть на годовую ретроспективу, то рынок сжался почти на треть — число доступных лотов уменьшилось на 1034 единицы (-36,72%)»,— рассказал Артур Замараев.

Эту тенденцию подтверждают и аналитики «Движения.ру». Так, количество «однушек» в продаже уменьшилось на 11,7% по сравнению с IV кварталом 2025 года. Объем «двушек» и «трешек» сократился в среднем на 10%, а студий и многокомнатных квартир — на 6%. Наиболее активными районами сейчас остаются Академический, Юго-Западный и Автовокзал.

Эксперты рынка отмечают, что сокращение объема доступного предложения зафиксирует два ключевых тренда до конца года: рост стоимости вторичного жилья и фокус спроса в сторону небольших квартир. В то же время, как считает Ян Гравшин, удорожание стоимости квартир на вторичном рынке не превысит официальный уровень инфляции.

Мария Игнатова