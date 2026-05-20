Трассу притормозили на старте

Начало строительства скоростной автомобильной магистрали Джубга — Сочи отложили на один-два года. При этом власти подчеркивают, что от реализации магистрали не отказываются, а наиболее важные участки продолжат строить в прежнем режиме. Как считают эксперты, ключевой проблемой проекта является отсутствие понятной модели окупаемости и ограниченные возможности для привлечения частных инвестиций.

Строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи отложили на один-два года. Об этом на полях международного экономического форума «Россия — исламский мир: КазаньФорум» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, проект не закрывают, однако сроки реализации корректируют из-за экономической ситуации и необходимости поэтапного финансирования.

Вице-премьер пояснил, что магистраль разделили на восемь этапов. Для каждого участка рассчитывают транспортный и экономический эффект, после чего принимают решение о последовательности строительства.

Одновременно власти продолжают реализацию обхода Адлера — одного из ключевых участков будущей трассы. По словам господина Хуснуллина, именно этот отрезок считается самым сложным и загруженным в сочинском транспортном узле.

«Это восемь километров тоннеля — самая напряженная часть внутри Сочи по дороге на Красную Поляну и в аэропорт. Здесь у нас работа идет, у нас полностью есть проектно-сметная документация, заказаны два больших новых щита в Китае, которые изготовлены и готовятся к отгрузке»,— заявил Марат Хуснуллин.

Еще в конце марта вице-премьер сообщал о приостановке проекта из-за высокой ключевой ставки и проблем с привлечением внебюджетного финансирования. Тогда власти отмечали, что запуск новых дорожных проектов с использованием кредитных средств при текущих условиях становится слишком затратным. Однако, по словам господина Хуснуллина, трасса М-4 «Дон» — Сочи должна дать серьезный импульс развитию южных регионов и улучшить транспортную ситуацию на Черноморском побережье.

В пресс-службе Правительства РФ на запрос «Ъ-Сочи» ответили, что строительство обхода Адлера идет по графику. Для работ подготовили проектно-сметную документацию, а два тоннелепроходческих щита уже изготовили в Китае и готовят к отправке. В пресс-службе также отметили, что участок станет одним из самых сложных из-за горного рельефа и плотной застройки.

По остальным этапам продолжается проектирование. Сейчас специалисты готовят проекты планировки территории и проектно-сметную документацию. Власти подчеркивают, что первыми будут реализовывать участки с наибольшим социально-экономическим эффектом.

Отдельно в правительстве обратили внимание на проблему финансирования. В пресс-службе заявили, что такие масштабные проекты сложно реализовать исключительно за счет бюджета, поэтому власти продолжают искать механизмы привлечения внебюджетных средств.

Глава Союза пассажиров, член общественного совета Минтранса России Кирилл Янков считает, что стоимость строительства трассы может быть выше ранее озвученной оценки. По его словам, сегодня проект можно оценивать в 1,5–2 трлн руб.

«Это, конечно, зависит от характеристик трассы, от углов поворота, от того, где будет тоннель, а где без тоннеля обойдутся. Но примерно такие цифры близки к реальности»,— пояснил Кирилл Янков.

Эксперт также сомневается в возможности привлечения полноценного частного капитала. По его мнению, под внебюджетными источниками чаще всего подразумеваются кредиты государственных финансовых структур.

«Внебюджетными источниками могут быть кредиты ВЭБа или ВТБ. Формально они внебюджетные, но по сути все равно связаны с государством»,— отметил господин Янков.

Кроме того, по оценке эксперта, инвестиционная окупаемость подобных проектов практически недостижима. Он подчеркнул, что платные дороги обычно способны покрывать только расходы на текущее содержание.

Кирилл Янков считает, что для возврата вложений стоимость проезда по новой трассе должна составлять 2–3 тыс. руб. Однако даже при таких тарифах значительная часть автомобилистов продолжит пользоваться существующей бесплатной трассой.

Эксперт также сомневается, что увеличение потока автотуристов станет преимуществом для Сочи. По его словам, курортная инфраструктура уже близка к пределу своей загрузки в высокий сезон.

Эксперт отметил дефицит парковочных мест и ограниченную пропускную способность городской дорожной сети. В этих условиях, считает господин Янков, для Сочи более актуально развитие железнодорожного и авиационного сообщения.

Несмотря на перенос сроков, федеральные власти продолжают называть трассу Джубга — Сочи стратегическим проектом. В недавнем интервью Марат Хуснуллин заявил, что стране необходимы новые крупные магистрали, однако для их строительства требуются специальные финансовые механизмы.

По словам вице-премьера, в России уже отобрали около 20 транспортных проектов, которые планируют реализовывать с привлечением внебюджетного финансирования. Власти также рассматривают возможность участия иностранных инвесторов и финансовых структур в развитии дорожной инфраструктуры.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что стране необходимы еще тысячи километров скоростных дорог, включая международные транспортные коридоры. При этом ключевой задачей остается поиск отдельных механизмов финансирования.

Мария Удовик