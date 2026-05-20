Губернатор Владимиров сообщил о новой атаке БПЛА на промзону Невинномысска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников вновь атаковали промышленную зону в Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

В городе работают силы ПВО, предупредил господин Владимиров. Режим беспилотной опасности продолжает действовать.

В первый раз ВСУ атаковали промзону Невинномысска сегодня ночью. Удары дронов отражали около пяти часов, судя по публикациям губернатора в Telegram. При атаке обошлось без жертв и разрушений на земле, заверил Владимир Владимиров.