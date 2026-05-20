Жителя Челябинской области обвиняют в призывах к ненависти на национальной почве

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности на национальной почве (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщает пресс-служба силового ведомства.

УФСБ установило, что житель региона опубликовал в социальных сетях комментарии с призывами осуществлять экстремистскую деятельность на национальной почве. При этом он осознавал опасность своих действий. Южноуральца задержали во время операции 19 мая.

Виталина Ярховска