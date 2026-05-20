Кассация рассмотрит жалобу на приговор алтайскому журналисту по делу о фейках о ВС

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) назначил на 27 мая рассмотрение жалобы защиты на приговор основателю газеты «Листок» Сергею Михайлову по делу о фейках об армии. Информация об этом размещена в картотеке суда.

В августе 2024 года горсуд Горно-Алтайска приговорил Сергея Михайлова к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о ВС. В течение четырех лет после освобождения ему запрещено заниматься журналистской и издательской деятельностью, а также администрированием сайтов. В июле 2025 года Верховный суд Республики Алтай оставил приговор без изменения, отклонив апелляционную жалобу защиты.

В материалах следствия указывается, что в апреле 2022 года Сергей Михайлов в интернете и печатном издании «Листка» опубликовал ряд заметок, в которых под видом достоверных содержались ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации на Украине. Правоохранители считают, что им двигали мотивы политической ненависти.

В середине апреля 2023 года Сергея Михайлова задержали в подмосковных Люберцах, где он в то время проживал, а затем конвоировали в Горно-Алтайск. В редакции основанного им еженедельника «Листок» прошли обыски. Журналисту предъявили обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и взяли под стражу. Претензии следствия в свой адрес он отрицает.

Илья Николаев