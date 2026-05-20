ФСБ предотвратила теракт на объекте железной дороги в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара по подозрению в подготовке теракта. По версии спецслужбы, мужчина по заданию куратора с Украины планировал поджог объекта энергообеспечения железной дороги.

Согласно пресс-релизу ФСБ, жителя Краснодара завербовал через мессенджер представитель запрещенной в России украинской террористической организации. Мужчина должен был устроить диверсионно-террористический акт с использованием самодельных зажигательных устройств.

Помимо этого, мужчина распространял в интернете «заведомо ложную информацию» об участниках СВО «с целью их дискредитации». Также он якобы публиковал в Telegram призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования, «действующего под патронажем» ВСУ.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), участии в деятельности организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), дискредитации российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК), призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК) и о госизмене (ст. 275 УК). Мужчина отправлен под арест.