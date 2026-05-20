После избиения воспитанника тренером в Каменске-Уральском возбудили дело

В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание) после сообщений о том, что тренер по боксу применяет физическое насилие к несовершеннолетним воспитанникам, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проводится предварительное следствие. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, истребуется характеризующий материал. По итогам мероприятий инциденту будет дана надлежащая правовая оценка.

По данным портала Е1, инцидент произошел в зале МАУДО Спортивная школа бокса «Витязь» между 41-летним тренером Николаем Бобенко и воспитанником. На видео тренер наносил мальчику сильные удары, из-за которых ему было тяжело удерживаться на ногах, он плакал и просил прекратить. Ролик публиковала юрист Юлия Майорова, к которой обратились сотрудники спорткомплекса. По ее информации, применяемые удары являются не спортивными приемами, а побоями.

Ирина Пичурина