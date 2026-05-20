В Ростове юрлицо оштрафовали на 20 млн рублей за подкуп участника аукциона

В Ростове-на-Дону суд назначил административный штраф за незаконное вознаграждение (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ) юридическому лицу, действовавшему в городе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2024 году директор одной из фирм передал руководителю другого юридического лица незаконное денежное вознаграждение в 1 млн руб. Предполагалось, что за эти деньги юрлицо откажется от участия в аукционе. Сумма штрафа составила 20 млн руб.

Наталья Шинкарева