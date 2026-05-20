Выдача кредитных карт в Челябинской области сократилась на 4%

В апреле 2026 года жителям Челябинской области выдали 34,2 тыс. новых кредитных карт. Это на 4,2% меньше, чем в марте, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам в прошлом месяце одобрили 1,3 млн таких карт. Показатель по сравнению с мартом упал на 7,5%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт зафиксирована в Воронежской области (-13,3%), Ставропольском крае (-12,9%), Ленинградской (-12%) и Оренбургской (-10,7%) областях, а также в Приморском крае (-10,7%).

Виталина Ярховска