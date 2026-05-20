В Кызыле продолжат отопительный сезон из-за похолодания

Мэрия Кызыла решила перенести дату завершения отопительного сезона. Причиной стало резкое ухудшение погоды в столице Республики Тыва.

«Вместо 18 мая 2026 года завершение перенесено на 25 мая»,— говорится в сообщении министерства топлива и энергетики региона. По данным МЧС Тувы, во всех районах республики прошли осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах образовался гололед.

Как писал «Ъ-Сибирь», 18 мая о возобновлении подачи тепла в муниципалитетах Кемеровской области сообщил губернатор Илья Середюк.

Валерий Лавский