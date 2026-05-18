В Кузбассе возобновят отопление из-за ухудшения погодных условий

На территории Кемеровской области возобновят подачу отопления. Решение принято в связи с ожидающимся похолоданием в регионе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Илья Середюк.

«Как и говорил ранее главам муниципалитетов, там, где сохранена циркуляция в магистральных теплосетях, надо возобновить подачу отопления не только в социальные учреждения, но и в жилой фонд»,— написал глава региона.

ООО «Сибирская генерирующая компания» в Кемеровской области, которое осуществляет теплоснабжение в Кемерово, Белово и Мыски, сообщило в своем аккаунте в «Макс» о переводе оборудования на «зимний» режим работы. В компании уточнили, что предприятия СГК готовы к возобновлению отопительного сезона, циркуляция теплоносителя по магистралям не прекращалась.

В администрации Новокузнецка сообщили о том, что ресурсоснабжающие организации с 19 мая приступят к поэтапному возобновлению горячего водоснабжения жителям города. Глава Юрги Алексей Фомин написал в своем канале в «Макс», что возобновить подачу тепла на территории города «не представляется возможным». «Специалисты провели опрессовку тепловых сетей и в настоящее время устраняют выявленные дефекты. Все выполняемые мероприятия направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы системы в предстоящем отопительном сезоне»,— пояснил господин Фомин.

Отопительный сезон 2025-2026 года в Кемеровской области завершился в первых числах мая. По данным Западно-Сибирского УГМС, с 18 по 20 мая в регионе ночью температура воздуха опустится до -4 градусов, днем ожидается от +10 до +22 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя.

Александра Стрелкова