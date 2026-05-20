Главком НАТО: США не будут выводить военнослужащих из Европы в ближайшее время

Верховный командующий силами НАТО генерал Алексус Гринкевич на совещании в Брюсселе заявил, что не ожидает дальнейшего вывода американских войск из Европы «в ближайшее время».

«Мы должны ожидать, что со временем произойдет передислокация сил США, поскольку (европейские,— "Ъ") союзники наращивают свой потенциал»,— сказал господин Гринкевич журналистам (цитата по Politico). Он уточнил, что этот процесс займет несколько лет.

Заявлению предшествовали обеспокоившие европейских политиков заявления президента США Дональда Трампа о выводе 5-тысячного контингента из Германии, а также отмена Пентагоном переброски 4 тыс. военнослужащих из США в Польшу. Источники Politico сообщают, что в ответ представители государств-участников альянса попросили господина Гринкевича найти европейскую замену американским солдатам и военной технике.

Собеседники Politico полагают, что в конечном итоге количество американских войск в Германии будет сокращено, а часть из них переведут в Польшу. Хотя сокращение численности затронет лишь 3% американских войск, дислоцированных в Европе, оно «может повлиять и на развертывание американских войск в странах Балтии», считает директор по военному анализу аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана. По ее словам, замена американских солдат может быть произведена «максимум за год», однако тяжелую технику будет сложнее заменить в такие сроки. Поиск альтернативы немецкому ракетному подразделению и вовсе может занять до пяти лет.

Процесс замены могут осложнить и бюрократические процессы внутри НАТО. Пока неизвестно, будут ли приниматься соответствующие решения в рамках следующего четырехлетнего цикла оборонного планирования НАТО или в более сжатые сроки.

Влад Никифоров