В Приморье студента арестовали за обман матери погибшего бойца СВО

Полиция Приморского края сообщила об аресте 18-летнего жителя Москвы, студента консерватории, который под влиянием мошенников прилетел в регион и помог украсть 4,3 млн руб. у матери погибшего участника специальной военной операции. В мошеннической схеме молодой человек был курьером.

Как написано в пресс-релизе УМВД по Приморью, жертвой мошенников оказалась 46-летняя жительница поселка Новошахтинский. В начале 2026 года она получила денежную компенсацию за гибель сына в боевых действиях на Украине.

29 апреля женщина обналичила 4,3 млн руб. и заключила с подрядчиком договор на строительство дома. На следующий день ей поступил звонок от якобы представительницы Центробанка, которая предложила безопасно доставить деньги подрядчику при помощи курьера-сотрудника. Женщина поверила и отдала деньги курьеру, но, когда связалась с подрядчиком, узнала, что деньги ему не поступили.

После обращения пострадавшей в полицию было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позднее были задержаны 18-летний студент консерватории из Москвы и 50-летний житель Владивостока. Как сообщила полиция, молодой человек согласился прилететь в Приморье и выступить в качестве курьера под давлением мошенников. Во время обыска в квартире мужчины из Приморья были найдены похищенные у потерпевшей 4 млн руб.

Житель Владивостока и студент консерватории, которых следствие считает сообщниками «онлайн-аферистов», заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Алексей Чернышев, Владивосток