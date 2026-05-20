Петербургский Пулково приостановил работу второй раз с начала ночи

Росавиация сообщила, что в петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на прием и отправку самолетов. Аэропорт приостанавливает работу второй раз с начала ночи и шестой раз за сутки.

Ограничения на прием и отправку самолетов продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Владикавказа, Грозного, Магаса, Калуги, Краснодара, Самары, Череповца, Чебоксар. Ранее работу также приостанавливали аэропорты Саратова, Ульяновска и Пензы.