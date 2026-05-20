Вэнс: передача иранского урана в Россию обсуждалась

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что вариант урегулирования конфликта с Ираном путем передачи иранского обогащенного урана в Россию обсуждался на переговорах.

«Подобные вещи обсуждаются в ходе переговоров... Кто знает? Я не собираюсь давать предварительных обязательств в ходе переговоров»,— сказал господин Вэнс на брифинге. Он уточнил, что Тегеран на переговорах не поднимал это предложение.

18 мая арабский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США.