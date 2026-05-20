Рябков: США стремятся «нагнетать туман» по поводу возобновления ядерных испытаний

Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что США хотят сохранить «свободу рук» в вопросах контроля над вооружениями. Он добавил, что Вашингтон посылает противоречивые сигналы.

«Складывается устойчивое ощущение, что в Вашингтоне стремятся "нагнать туман" по вопросу возможного возобновления ядерных испытаний, посылая во внешний мир достаточно противоречивые сигналы»,— сказал господин Рябков ТАСС.

Как напомнил замглавы МИД, прошло около полугода с того момента, как президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону провести испытания ядерного оружия. Он уточнил, что каких-либо дальнейших разъяснений не последовало.