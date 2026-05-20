Небензя: Россия требует от МАГАТЭ однозначно оценить действия Украины

Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дать однозначную оценку действиям Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Требуем от коллег из Секретариата МАГАТЭ однозначных оценок данных преступных действий Киева, а также жестких предупреждений в отношении тех стран, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана и угрожать дальнейшими атаками на его мирные ядерные объекты»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте организации).

По словам постпреда России, атаки украинской стороны на Запорожскую АЭС не получили должной реакции со стороны ООН и МАГАТЭ. «Это особенно удивительно с учетом того, что на ЗАЭС находятся эксперты агентства, имеющие возможность своими глазами видеть украинские атаки и их последствия»,— добавил он.

Василий Небензя также указал, что на удар беспилотника возле атомной электростанции «Барака» в ОАЭ международные организации отреагировали должным образом.