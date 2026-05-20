Cloud.ru: даже продвинутых ИИ-агентов должен контролировать человек

С развитием технологий ИИ-агенты становятся все более автономными и могут эффективно автоматизировать рутинные процессы, однако контроль должен всегда оставаться за человеком. Таким мнением поделился и.о. гендиректора облачного провайдера Cloud.ru Михаил Лобоцкий на сессии «Ъ» на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. По его словам, компания сократила вдвое службу поддержки, при этом качество обслуживания выросло. К концу года Cloud.ru планирует полностью отказаться от первой линии службы поддержки и заменить ее искусственный интеллектом.

«Все предыдущие годы мы делали платформу разработки, которая позволяла увеличить скорость и минимизировать влияние человека. Но все равно разработчик влиял на то, как будет создано будущее приложение и принимал участие на ключевых этапах проектирования, тестирования и развертывания. В агентном мире ряд ролей можно заменить агентами. И тут появляется соблазн снять с себя ответственность, поскольку модель становится все более зрелой и лучше работает. Однако этого делать нельзя. Здесь приходится перестраивать процессы, чтобы добавлять человека на точках контроля»,— рассказал господин Лобоцкий.

Как писал «Ъ», объем российского рынка корпоративных ИИ-помощников по итогам 2026 года составит около 30 млрд руб. До 10 млрд руб. приходится на компании, которые уже используют сторонние ИИ-решения, в том числе отечественные. Остальную часть формируют организации, пока не приступившие к внедрению генеративного ИИ или развивающие собственные разработки.

По данным MWS AI, сейчас наряду с универсальными ИИ-агентами для автоматизации внутренних процессов, бизнес все активнее инвестирует в специализированные решения, ориентированные на конкретную отрасль и интегрированные с профильными системами.

