Еще пять аэропортов России приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Саратова, Пензы, Владикавказа, Грозного и Магаса введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что в республике объявлена беспилотная опасность. Он также предупредил, что в регионе возможно замедление работы мобильного интернета.

Вечером 19 мая работу приостановил аэропорт Краснодара. Примерно на час прием и отправку самолетов приостанавливал петербургский аэропорт Пулково. Росавиация сообщала, что ограничения на использование воздушного пространства Ленинградской области сказались на маршрутах в и из Калининграда, из-за чего в аэропорту Храброво возможны задержки рейсов.