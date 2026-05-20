Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на прием и отправку самолетов. Ранее работу приостановил аэропорт Краснодара.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена опасность БПЛА. Он также предупредил, что в регионе может быть снижена скорость мобильного интернета.

19 мая аэропорт Пулково приостанавливал работу четыре раза. Вылет нескольких десятков рейсов был задержан или отменен.