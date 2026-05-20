Правительство планирует ограничить сроки расторжения договоров по сим-картам

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством пополнился новым положением, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет об установлении минимального срока, во время которого станет невозможно расторгнуть договор на услуги связи.

«Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям»,— пояснил господин Григоренко (цитата по ТАСС).

Как добавил вице-премьер, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те решат отказаться от услуг связи. Поэтому, по словам Дмитрия Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет.

Первый пакет мер против кибермошенничества принят весной 2025 года. Закон, который включает в себя 30 мер борьбы с мошенниками, подписан президентом в апреле 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Законодательный щит от цифровых угроз».