Российские IT-интеграторы переориентировались на техподдержку после ухода западных компаний

Российские IT-интеграторы временно просели на фоне ухода западных вендоров, но не исчезли с рынка, а переориентировались на техподдержку устаревших иностранных решений. Об этом рассказал вице-президент ВТБ Николай Шуткин на сессии «Ъ» на конференции ЦИПР.

Как отметил господин Шуткин, после ухода Oracle, Microsoft, IBM и других западных производителей интеграторы не успели оперативно нарастить компетенции в работе с новым отечественным стеком. «В какой-то момент они немножко просели, потому как не успели еще этот опыт приобрести», — сказал он.

Однако, по его словам, полностью поле деятельности не исчезло. Старые решения на иностранном оборудовании продолжают эксплуатироваться — их срок полезного использования 5–7 лет. Именно на сопровождении этих систем интеграторы и сконцентрировали усилия, отметил господин Шуткин.

«Они больше переквалифицировались в техподдержку», — уточнил спикер и добавил, что специалисты из бывших вендорских команд перешли в интеграторские компании, обеспечивая продолжение обслуживания критической инфраструктуры заказчиков.