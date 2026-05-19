Площадь пожара в Подмосковье достигла 5 тыс. «квадратов»

Площадь крупного пожара в Московской области достигла около 5 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов в Telegram. Как позднее сообщила пресс-служба МЧС, возгорание удалось локализовать.

Для ликвидации пожара привлечены около 50 человек и 17 единиц техники. Господин Шувалов сообщил, что, по предварительной информации экстренных служб, угрозы для жителей и близлежащих жилых домов нет. Быстрому распространению огня, по его словам, способствовала высокая пожарная нагрузка на объекте.

Возгорание произошло вечером, при этом густой столб черного дыма был заметен сразу в нескольких городах Подмосковья, включая Химки, Лобню, Долгопрудный и Зеленоград. Установление причин пожара контролирует прокуратура Московской области.