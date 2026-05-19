Главком НАТО: вывод войск США не изменит планы альянса в Европе

Частичный вывод американских войск с территории стран ЕС не окажет влияния на планы НАТО по укреплению обороноспособности региона, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«В краткосрочной перспективе речь идет о примерно 5 тыс. военных, переброшенных в ФРГ в 2022 году», — пояснил господин Гринкевич и добавил, что не испытывает обеспокоенности по этому поводу, передает Politico.

По его словам, в долгосрочной перспективе на фоне наращивания сил европейскими странами следует ожидать передислокации американских подразделений в другие регионы мира.

Одновременно господин Гринкевич, который также возглавляет Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM), подтвердил, что Вашингтон отказывается от размещения ракет средней дальности в Германии.

Прежнее соглашение между Берлином и Вашингтоном предусматривало, что с 2026 года в ФРГ появятся крылатые ракеты Tomahawk (дальность — до 2,5 тыс. км), а также новое гиперзвуковое оружие. Теперь, по данным Financial Times, немецкое правительство рассчитывает самостоятельно закупить Tomahawk и наладить совместное с США производство таких ракет на территории ФРГ.