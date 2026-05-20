Коллекторам отдали должное

Рынок агентского взыскания по итогам первого квартала 2026 года показал максимум за три года. В работу коллекторам было передано 14,4 млн долгов на 355,7 млрд руб. Причем доля долгов микрофинансовых организаций (МФО) впервые превысила долю банковской просрочки:163,7 млрд руб. против 156,5 млрд руб., соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) по запросу “Ъ” оценила рынок агентского взыскания долгов за первый квартал 2026 года. Согласно данным НАПКА, рынок агентского взыскания по итогам первого квартала 2026 года показал абсолютный рекорд по сравнению с аналогичными периодами предыдущих двух лет: за три месяца в работу профессиональным коллекторским организациям (ПКО) было передано 14,4 млн долгов (рост к аналогичному периоду прошлого года на 10%) на общую сумму 355,7 млрд руб. (рост на 6,7%). «Первый квартал по традиции нельзя назвать пиковым ввиду низкой активности бизнеса, поэтому его показатели всегда ниже по сравнению с другими кварталами,— отмечает председатель комитета по агентскому бизнесу, член совета НАПКА Виктор Семендуев.— Но если раньше разрыв между первым и четверым кварталами был более контрастным, то четвертый квартал 2025 года (374 млрд руб.) и первый квартал текущего года уже ближе друг к другу. Это говорит о выравнивании передачи долгов в течение года и повышении зрелости рынка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Примечательно, что в первом квартале текущего года впервые за время наблюдений долги МФО в денежном выражении превысили долю банковских долгов. В объемном выражении МФО передали долгов больше, чем банки: 163,7 млрд руб. (46% от всех переданных долгов) против 156,5 млрд руб. (44%).

Рынок агентского взыскания по итогам 2025 года вышел на максимальный объем за последние пять лет наблюдения и достиг 1,5 трлн руб. Рост за год в денежном выражении составил 39%, в количественном — 59% (65 млн долгов передано в работу за год). На долю банков в общем объеме агентского взыскания по итогам года пришлось 56%, на МФО — 37%, 7% — иные долги.

По словам господина Семендуева, МФО стали активно сотрудничать с ПКО наравне с банками, понимая все преимущества как с операционной точки зрения, так и с точки зрения минимизации рисков в вопросе нарушений требований 230-ФЗ. «С точки зрения чистых расходов внутреннее взыскание, конечно, выгоднее,— отмечает директор по развитию бизнеса "Альфа-Денег" Надежда Димченко.— Но привлечение внешнего партнера может перекрыть эту экономию за счет большей суммы сборов. Здесь важно равновесие процессов, поэтому мы постоянно проводим A/Б-тесты в этом направлении и ищем финансово эффективную для нас стратегию».

По ее словам, на рынке микрофинансирования сейчас наблюдается стагнация на фоне регуляторных ограничений, многие МФО вынуждены привлекать внешних партнеров.

По оценкам гендиректора ГК Lime Credit Group Олеси Киселевой (не привлекает к работе ПКО), стоимость одного взысканного силами собственной команды рубля в 2025 году составила 0,61 руб. «Достичь такого показателя нам удалось за счет штатной работы без расходов на услуги сторонних ПКО и за счет накопленных данных, используемых в коллекторских скоринговых моделях»,— пояснила она.

В условиях надзорного давления на МФО, внешних вызовов и роста расходной части самое оптимальное решение — отдать взыскания на аутсорсинг, высвободив средства и трудозатраты на адаптацию под более глобальные вызовы (внедрение Единой биометрической системы и другое), уверен финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. «Мы ожидаем, что этот тренд приобретет долгосрочный характер. Несмотря на то что средний чек в банковском кредитовании исторически выше, МФО берут за счет объема и высокой скорости оборачиваемости портфелей»,— отмечает генеральный директор АБК Максим Колосков.

В 2026 году объем рынка агентского взыскания продолжит расти, ожидает гендиректор ПКО «Региональное бюро взысканий» Владислав Газецкий. «Введение биометрии и новых правил оценки доходов снижает темпы роста выдач для МФО, что может привести к небольшому спаду общей доли передачи долгов микрофинансовыми организациями»,— заключает он.

Ксения Дементьева