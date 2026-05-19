На обеспечение лекарствами дончан с редкими заболеваниями выделили 700 млн рублей

В Ростовской области в текущем году на обеспечение лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями было выделено 700 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Уточняется, что в регионе проживают 615 человек с редкими генетическими заболеваниями, 253 из которых — дети. «С каждым годом мы выявляем новых пациентов с редкими заболеваниями. Этому способствует и ранняя диагностика, и совершенствование системы наблюдения, и повышение осведомленности врачей. Мы видим, что своевременное выявление напрямую влияет на прогноз и качество жизни пациента»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева