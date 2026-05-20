Учителям не смогли сформулировать защиту

Правительство предложило конкретизировать подготовленный депутатами от ЛДПР законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи педагогам в ситуациях, когда они столкнулись с оскорблением профессиональной чести и достоинства. Формулировки поправок в кабмине сочли слишком расплывчатыми. Депутаты полагают, что предложенные ими меры могли бы повысить престиж профессии и мотивацию педагогов.

19 мая в Госдуму был внесен проект поправок к закону «О бесплатной юридической помощи в РФ», подготовленный группой депутатов и сенаторов от ЛДПР. Он предполагает оказание такой помощи педагогам в случаях, когда они столкнулись на работе с физическим и психологическим насилием, оскорблениями чести и достоинства.

Педагогические работники нередко сталкиваются с нарушением своих прав, поясняют авторы поправок:

«Со стороны обучающихся проявляются систематическое неуважение, буллинг, грубое поведение и оскорбления, со стороны родителей — в том числе давление, оскорбления и вмешательство в профессиональную деятельность педагогов и в их частную жизнь».

В ряде случаев руководство школ, стремясь сохранить свою репутацию, не принимает «должных мер» по защите педагогов и необоснованно занимает сторону учеников, добавляют парламентарии, в результате снижается престиж профессии и мотивация учителей. В случае принятия поправок государство бы смогло должным образом обеспечить условия для эффективной защиты прав педагогов, предоставления им юридических консультаций, подготовки заявлений, жалоб и ходатайств, а также представительства их интересов в судах.

В правительстве сочли формулировки законопроекта «расплывчатыми» — об этом говорится в заключении кабмина на законопроект. Перечисленные в поправках случаи «не в полной мере отвечают принципу правовой определенности» и затрагивают слишком широкий спектр правовых отношений, из-за чего бесплатная юридическая помощь может начать оказываться учителям не только в рабочих, но и в личных конфликтах, указывается в документе. По этой причине документ предлагается конкретизировать. Отдельно в отзыве указано, что регионы имеют право расширить перечень лиц, кому оказывается бесплатная юридическая помощь, на своем уровне — без внесения поправок в федеральное законодательство. Предоставление бесплатной юридической помощи педагогам также увеличит нагрузку на государственные юридические бюро и адвокатов и потребует дополнительных расходов из федеральных и региональных бюджетов.

«Педагоги были бы рады иметь возможность консультироваться с юристами в конфликтной ситуации,— отмечает преподаватель обществознания, глава профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.— Однако предлагаемая мера не решит проблему уважения к личности учителя и не сократит количество проблем». Эксперт считает, что у педагогов может возникнуть впечатление, что разрешить конфликтные ситуации можно только в суде, но исправлять ситуацию нужно не на последней стадии, а в зачатке. «Комфортные условия труда, достаточные знания педагогики и время на реальное, а не формальное общение с учениками и родителями исправили бы ситуацию гораздо эффективнее»,— уверен он.

Полина Ячменникова