Герой СВО против Человека-паука

В Совете федерации прошло совещание «О производстве художественных фильмов о специальной военной операции и героических подвигах военнослужащих вооруженных сил РФ». В числе главных проблем, затрудняющих кинопроцесс, представители отрасли назвали «бесконечные придирки» и согласования с Минобороны, а также трудности с получением техники для съемок. Военные наличие подобных проблем не отрицают, но подчеркивают, что они связаны с текущей обстановкой на фронте и спецификой работы Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр со съемок фильма «Малыш»

Фото: «Каро-Премьер» Кадр со съемок фильма «Малыш»

Фото: «Каро-Премьер»

На позитивный лад участников совещания попыталась настроить директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Анна Ярина. Она доложила, что только в прошлом году в прокате находилось сразу 44 фильма о специальной военной операции (СВО).

Однако президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский сразу перешел к проблемам: «У нас не в жизни, а в кино и литературе проблема с героями. Это те, кто задает ролевые модели поведения. Прошлогоднее исследование показало, что у старшего поколения герой — Штирлиц, у среднего — Брат, у молодого — Человек-паук. Это достаточно страшно, потому что мы не сумели создать героя для молодого поколения. Видим портреты участников СВО на улицах, но не знаем их историй». Для распространения патриотического контента господин Алешковский предложил использовать региональные телеканалы.

Режиссер фильма про СВО «Малыш» Андрей Симонов призвал привлекать к работе над кинолентами военкоров, а также актеров и писателей, которые были на передовой и знают, что там реально происходит.

А продюсер этого же фильма Андрей Кретов пожаловался на трудности взаимодействия с военными: «С Министерством обороны работать вообще невозможно. "А почему у вас командир бьет подчиненного?" Да потому что это сегодня правда жизни! Если из "Малыша" все вот это убрать, кино получится пластмассовым, неинтересным, и вообще его не будут смотреть».

Цензоры из министерства, по словам продюсера, допекают творческих людей повышенным вниманием к деталям, например к «неправильным» берцам. А чтобы получить для съемок танк, приходится дойти до замминистра, сетовал господин Кретов. Не устраивает его и присвоение фильмам об СВО категории «18+», из-за того что «где-то пуля попала, кровь, кто-то стакан водки выпил после гибели товарища». Продюсер предложил вообще убрать для таких фильмов возрастные ограничения, а вместо них ставить знак «социально значимый контент». Заодно он возмутился тем, что кинотеатры ставят такие фильмы на утренние сеансы, в то время как в прайм-тайм идет «пиратка».

Продюсер фильма «Позывной "Пассажир"» Максим Королев поднял проблему качества: «Получить финансирование на проект об СВО не составляет труда. Очень много плохих проектов. Чем хуже проект, тем его авторы громче». Он также поддержал коллегу в вопросе о возрастных ограничениях: «Надо ставить ценз для фильмов об СВО "6+". Если мы не будем показывать эти фильмы нашим детям, их завоюют хохлоблогеры».

За возрастные рамки вступилась представительница Минкульта, напомнив, что контент маркируется в соответствии с законом. «Мы и так делаем поблажки контенту о войне»,— призналась Анна Ярина. Тем не менее ее слова о том, что «алкоголь не может сопровождать никакие события в жизни», были встречены в зале неодобрительным гулом.

Председательствовавший на мероприятии сенатор Артем Малащенков сообщил, что представители Минобороны тоже должны были прийти в Совет федерации, но в последний момент отказались, сославшись на срочное совещание. Он пообещал обсудить проблему с военным ведомством и «найти какие-то выходы для ускорения этих процессов». Кроме того, по итогам совещания будет подготовлена резолюция, которую организаторы разошлют в заинтересованные ведомства.

Взаимодействие кинопроизводителей с Минобороны действительно остается крайне сложным, но связано это прежде всего с текущей обстановкой и спецификой работы военного ведомства, сообщил “Ъ” источник в Минобороны.

По его словам, многие продюсеры и авторы получают гранты на фильмы еще до того, как согласуют с военными возможность проведения съемок, использования техники и доступа к объектам.

К тому же в условиях продолжающихся боевых действий сопровождение съемочных групп становится для военных дополнительной нагрузкой, ведь даже работа в тыловых районах СВО требует обеспечения безопасности площадок и участников съемок с учетом угрозы ударов беспилотников, подчеркнул собеседник “Ъ”.

Что же касается претензий кинематографистов к требованиям Минобороны по реквизиту и костюмам, то военное ведомство просто не может допустить появления в фильмах военнослужащих в некорректной форме или с недостоверными элементами экипировки, добавил источник, хотя представители киноиндустрии зачастую недостаточно внимательно относятся к подобным деталям, для военных они принципиальны.

Ксения Веретенникова, Дмитрий Сотак