От труда ждут большего

Внедрение отраслевых программ повышения производительности труда в России позволяет увеличивать этот показатель на 4% ежегодно, сообщили представители правительства на форуме «Повышение производительности труда» в Красноярске. Такие темпы дают властям надежду на достижение ранее поставленной цели повышения показателя на 25% к 2030 году с одновременным решением проблемы нехватки кадров за счет высвобождения к этому сроку из-за действия отраслевых программ примерно 3 млн работников.

В последние годы производительность труда в РФ растет в среднем на 4% ежегодно, что делает достижимой такую национальную цель как увеличение показателя на 25% к 2030 году, сообщил на прошедшем 19 мая в Красноярске форуме «Повышение производительности труда» замглавы Минпромторга Михаил Юрин.

Министр экономического развития Максим Решетников пояснил, что вместе с другими ведомствами министерство в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» разработало 17 программ повышения производительности: 11 — для реального сектора экономики, 6 — для социальной сферы. О принятии одной из таких программ 19 мая сообщил Белый дом — Минстрой планирует поднять производительность труда в строительстве к 2030 году на 22,8%. Сделать это обещано за счет цифровизации, сокращения инвестиционно-строительного цикла, перезагрузки системы подготовки кадров и тиражирования лучших практик.

До конца 2030 года подобными мерами планируется охватить более 400 ключевых организаций строительной отрасли в различных регионах.

В целом же по стране отраслевыми программами будут охвачены 55 млн человек — более двух третей всех занятых в экономике. Вице-премьер Александр Новак сообщил на форуме, что с 2025 года в работу по повышению производительности труда включены и учреждения бюджетной сферы.

По его словам, эти программы не просто способ поднять эффективность отдельных предприятий, но и «по сути дела управленческий ответ на главный структурный разрыв российской экономики» — нехватку кадров. По прогнозу Минтруда, к 2030 году российская экономика будет дополнительно нуждаться примерно еще в 3 млн работников. И примерно такое число рабочих рук может высвободиться в ближайшие годы как раз в результате внедрения программ по повышению производительности, пояснил Александр Новак. Решать кадровый вопрос вице-премьер предложил за счет перераспределения трудовых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли, такие как обрабатывающую промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм.

Успехами применения программы повышения производительности труда на форуме поделись представители Магнитогорского металлургического комбината — показатель вырос в полтора раза при неизменном числе сотрудников (выпуск металлопроката увеличился с 3,5 млн до 5,2 млн тонн в год). Схожим опытом поделились и «Россети» — достичь результата компании помогли как управленческие решения (оптимизация процессов, исключение избыточной отчетности и дублирующих уровней управления), так и технологические изменения (создание высокоавтоматизированных центров управления, развитие интеллектуального учета, внедрение дистанционного управления, систем искусственного интеллекта и роботизированных комплексов).

Анастасия Мануйлова