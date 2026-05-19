Зерну добавят проверок

Россельхознадзор возобновит плановые проверки на зернохранилищах мощностью от 50 тыс. тонн — правительство приравняло их к категории «высокого риска», к которой ранее относились только хранилища от 100 тыс. тонн. Это, как полагают в Минсельхозе, должно поддержать экспорт за счет ужесточения требований к поставляемой за рубеж продукции и повысить прозрачность оборота зерна. В то же время, предупреждают участники рынка, мелким и средним трейдерам станет сложнее конкурировать с крупными холдингами. Кроме того, возрастут издержки аграриев на административные процедуры.

Правительство ввело контроль за зернохранилищами мощностью от 50 тыс. до 100 тыс. тонн — соответствующее постановление опубликовано 18 мая. После реформы контроля и надзора в 2021 году такие элеваторы (около трети от действующих в России) были избавлены от плановых проверок. Теперь же они будут отнесены к мощностям «высокого риска» — это означает возвращение плановых проверок и профилактических визитов Россельхознадзора.

Зернохранилища делятся на категории в зависимости от степени риска. Плановый контроль на элеваторах «высокого риска» (ранее — для единовременного хранения зерна объемом свыше 100 тыс. тонн) проводится раз в два года. Также для таких хранилищ обязательны ежегодные профилактические визиты, в ходе которых специалисты отбирают пробы зерна для анализа. Для мощностей «среднего риска» (ранее — от 50 тыс. до 100 тыс. тонн, теперь — от 20 тыс. до 50 тыс. тонн) плановые проверки не предусмотрены — проводятся только профилактические визиты. Мощности «низкого риска» проверяют только при наличии оснований, например, при несоответствии партий зерна требованиям стран-импортеров.

Усилить контроль за качеством продукции, поставляемой на внешние рынки, Минсельхоз предлагал в условиях падения экспорта зерна. Как поясняли “Ъ” в ведомстве, речь идет о контроле не каждой товарной партии, а зернохранилищ определенной мощности. Принятое решение, полагают в Минсельхозе, повысит «прозрачность оборота зерна, достоверность данных о его хранении и движении, а также дополнительно обеспечит качество и безопасность продукции». Это, подчеркнули в министерстве, важно и для внутреннего рынка, и для развития поставок за рубеж, где требования к качеству «остаются одним из ключевых условий долгосрочного сотрудничества».

Как поясняет руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов, после переориентации торговли на дружественные страны увеличилось количество посредников, реэкспортных схем и альтернативной логистики, поэтому сейчас внимание уделяется средним хранилищам и перевалочным мощностям. Усиление контроля, отмечает он, фактически подталкивает рынок к более короткой и прозрачной цепочке движения продукции, в связи с этим конкурентным преимуществом будет не только цена, но и способность быстро подтвердить происхождение, качество и историю партии.

Повышение административной нагрузки, уверен Артем Суворов, усилит позиции крупных холдингов — им будет проще соответствовать новым требованиям, а части небольших трейдеров либо придется кооперироваться с ними, либо сосредоточиться на локальном рынке.

Мелким и средним трейдерам, работающим с партиями около 50–80 тыс. тонн, «станет сложнее конкурировать с крупными холдингами, у которых есть собственные лаборатории и штат специалистов», соглашается зампред ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян. Кроме того, отмечает он, за счет синхронизации данных с требованиями к ФГИС «Зерно» (Россельхознадзор будет контролировать передачу информации в нее от предприятий — см. “Ъ” от 18 февраля) контролеры смогут чаще выявлять ошибки в декларировании и активнее применять штрафы. В целом, добавляет Бабкен Испирян, усиление контроля означает для отрасли возможный рост издержек, что уменьшит «и так небольшую прибыль производителей». При этом, полагает он, в перспективе контроль может распространиться и на более мелкие зернохранилища.

Анна Королева