Инвесторы слились

Российский дистрибуторский бизнес поставщика моторных масел Valvoline снова сменил собственника. Выкупившая в 2023 году актив компания VP Partners передала его Алексею Городисскому, специалисту по сделкам M&A. Рынок моторных масел в России не растет, а импортная продукция теряет долю, говорят аналитики.

Инвестиционная компания VP Partners вышла из капитала ООО «МО Евразия», бывшего подразделения глобального производителя моторных масел Valvoline, следует из ЕГРЮЛ. Владельцем компании в конце апреля стал партнер адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» Алексей Городисский. На сайте бюро сказано, что он специализируется в том числе на сделках M&A. В VP Partners и бюро «Андрей Городисский и партнеры» “Ъ” не ответили.

VP Partners, среди основателей которой был бизнесмен Рубен Варданян, приобрела ООО «МО Евразия» (до февраля 2023 года — «Валволин Евразия») в 2023 году. Прежде компания контролировалась нидерландской Valvoline Holdings B.V. Российское подразделение Valvoline занималось импортом масел под одноименным брендом — в основном с заводов глобальной компании в Нидерландах и Сербии. Но после введения санкций ЕС против РФ поставки были остановлены. Отгрузки клиентам «МО Евразия» возобновила в ноябре 2023 года, сказано в отчетности компании.

200 миллиардов рублей составляет объем розничного рынка моторных масел в России в год.

По данным Росаккредитации, «МО Евразия» также занималась поставками масел Valvoline, последняя декларация на этот продукт получена в конце 2024 года. А в России был создан бренд Volume, дистрибуцией которого, судя по сайту, занимается ООО «Валволин Евразия», учрежденное в 2023 году Романом Коробковым, Анастасией Барановой и Александром Лихолитовым. Как следует из открытых источников, это бывшие менеджеры Valvoline в России. Volume выпускается в Южной Корее, сказано в описании онлайн-магазинов.

Рынок моторных масел в РФ демонстрирует минимальные темпы роста, но сохраняет стабильность за счет старения автопарка, говорит советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. Так, по данным Mordor Intelligence, объем рынка моторных масел в России — около 470–477 млн л в год, CAGR — 0,67%. Оборот розничного сегмента — около 200 млрд руб. Средний возраст автомобилей в стране достиг 15,8 года, а около 72% машин преодолели 10-летний рубеж, что гарантирует потребность в регулярной замене смазочных материалов и техническом обслуживании, добавляет господин Шапошников.

Вячеслав Поджаров из Advance Capital указывает, что спрос в том числе поддерживается активностью вторичного рынка.

При этом, продолжает он, уровень конкуренции в последние годы заметно вырос: после ухода части международных брендов нишу быстро заняли российские производители, локальные собственные торговые марки, а также поставщики из Китая, Турции и с Ближнего Востока.

В этих условиях доходность дистрибуторов масел зависит в основном от операционной эффективности — логистики, ассортимента и условий рассрочки, добавляет господин Поджаров. Управляющий партнер—директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что при высокой ключевой ставке стоимость оборотного капитала высока и высокодоходным этот бизнес сейчас назвать нельзя.

Партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков говорит, что после ухода многих западных брендов российские компании усилили позиции и в наибольшем выигрыше оказались крупные вертикально интегрированные нефтяные компании, обладающие всей цепочкой производства — от добычи нефти до выпуска присадок и товарных масел с их использованием. Импортные масла в целом оказываются в менее выигрышном положении по цене — на них дополнительно давят курсы валют, мировые цены на нефть и затраты на логистику, а ведущие отечественные производители уже фактически не отстают по качеству от импортных аналогов, отмечает эксперт.

Анатолий Костырев, Ольга Семеновых